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KANAL A GENEL MÜDÜRÜ KAZADA YARALANDI ÇUBUK (A.A)

15 Ağustos 2010 19:24

-KANAL A GENEL MÜDÜRÜ KAZADA YARALANDI ÇUBUK (A.A) - 15.08.2010 - Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı. Ankara'dan Çubuk istikametine giden Mustafa Dokumacı'nın kullandığı 06 GB 245 plakalı otomobil, Güldarpı mevkisinde trafiğe kapalı yoldan ana yola çıkan Mustafa Yıldırım yönetimindeki 06 AD 8738 plakalı kamyona çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Dokumacı ile aynı araçtaki Alper Tan, Yaşar Türker ve Ramazan Püsküllü ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Alper Tan'ın Kanal A Televizyonu Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu öğrenildi. Yetkililer, yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

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