-KANAL 7 YÖNETİCİSİ KARAHAN'IN SORGUSU TAMAMLANDI ANKARA (A.A) - 08.07.2011 - Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kanal 7 Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan'ın savcılık sorgusu tamamlandı. Karahan, sabah saatlerinde getirildiği Ankara Adliyesinde cumhuriyet savcıları Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz'e yaklaşık 5 saat ifade verdi. İsmail Karahan, daha sonra polis tarafından emniyete götürüldü. Karahan, dün de savcılara yaklaşık 7 saat ifade vermişti.