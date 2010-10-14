Kanal 24 ve Star gazetesi satıldı

T24 - Haber kanalı 24 ile Star gazetesinin büyük hissedarı olan Ethem Sancak yüzde 51 hissesini sattı. Sancak büyük umutlarla girdiği medya sektöründen tamamıyla çekildi. Haber kanalı 24 ile Star gazetesinin büyük hissedarı olan Ethem Sancak yüzde 51 hissesini kapatılan Fazilet Partisi ve AKP eski Erzincan milletvekili Tevhit Karakaya’ya sattı.



Karakaya bugün Star gazetesine gelerek Mustafa Karaalioğlu, Akif Beki ve kurmayları eşliğinde kanalı gezdi.





Tevhit Karakaya kimdir?



1955 Yılında Erzincan'da doğan Karakaya, İlahiyat Fakültesini bitirdi.. Daha sonra iş hayatına atılan Karakaya serbest ticaret yaptı...



1995 Yılında kapatılan Refah Partisi'nden milletvekili seçilerek meclise giren Karakaya, 1999 yılında Fazilet Partisi'nden bir kez daha parlamentoya girdi...



AKP'nin kuruluş aşamasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve şimdiki Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte aktif rol aldı...



2002'de bu partiden üçüncü kez Erzincan milletvekili olan Karakaya 2007 Genel seçimlerinde aday gösterilmedi. Karakaya daha sonra AKP MYK üyeliğine seçildi...



Karakaya, yaklaşık bir hafta önce kızı Hatice Karakaya’yı evlendirmiş, nikaha devletin zirvesi katılırken şahitlikleri Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan yapmıştı.





