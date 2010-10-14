T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Kanal 24 ve Star gazetesi satıldı

Haber kanalı 24 ile Star gazetesinin büyük hissedarı olan Ethem Sancak yüzde 51 hissesini sattı.

14 Ekim 2010 03:00

T24 - Haber kanalı 24 ile Star gazetesinin büyük hissedarı olan Ethem Sancak yüzde 51 hissesini sattı. Sancak büyük umutlarla girdiği medya sektöründen tamamıyla çekildi. Haber kanalı 24 ile Star gazetesinin büyük hissedarı olan Ethem Sancak yüzde 51 hissesini kapatılan Fazilet Partisi ve AKP eski Erzincan milletvekili Tevhit Karakaya’ya sattı.

Karakaya bugün Star gazetesine gelerek Mustafa Karaalioğlu, Akif Beki ve kurmayları eşliğinde kanalı gezdi.


Tevhit Karakaya kimdir?

1955 Yılında Erzincan'da doğan Karakaya, İlahiyat Fakültesini bitirdi.. Daha sonra iş hayatına atılan Karakaya serbest ticaret yaptı...

1995 Yılında kapatılan Refah Partisi'nden milletvekili seçilerek meclise giren Karakaya, 1999 yılında Fazilet Partisi'nden bir kez daha parlamentoya girdi...

AKP'nin kuruluş aşamasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve şimdiki Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte aktif rol aldı...

2002'de bu partiden üçüncü kez Erzincan milletvekili olan Karakaya 2007 Genel seçimlerinde aday gösterilmedi. Karakaya daha sonra AKP MYK üyeliğine seçildi...

Karakaya, yaklaşık bir hafta önce kızı Hatice Karakaya’yı evlendirmiş, nikaha devletin zirvesi katılırken şahitlikleri Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan yapmıştı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24