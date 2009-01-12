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Kanadoğlu'nun evinde ruhsatsız silah çıktı

Yargıtay Onursal Başsavcısı Kanadoğlu'nun evinde yapılan aramada bir tabanca bulunduğu ortaya çıktı

12 Ocak 2009 02:00

Ergenekon operasyonunun son dalgasında evi aranan Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun evinde ruhsatsız silah bulunduğu ortaya çıktı. Bugün gazetesinin haberine göre Kanadoğlu'nun evinde Kırıkkale marka 36 serisi 36991 numaralı bir tabanca ile 1 adet yedek şarjör bulundu. 

Kanadoğlu, silahın kendisinin olmadığını, karısının asker olan eski kocasına ait olduğunu söyledi. Kanadoğlu'nun eşi Bilge Kanadoğlu'nun daha önce Ahmet Hamdi Dinar ve Servet Seri Durlanık'la evlenip boşandığı belirtildi. Ancak bahsi geçen ruhsatsız silahın Bilge Kanadoğlu'nun ayrıldığı hangi eşine ait olduğu halen belirsiz. 

6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna göre ruhsatsız silah bulunduranlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılıyor. Silah herhangi bir suç olayına karışmamış ise verilen ceza adli para cezasına çevrilebiliyor. Silah herhangi bir fiilde kullanılmış ise taşıyan kişi hapis cezasına çarptırılıyor.  

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