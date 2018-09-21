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Kanadı kırık akbaba tedavi edilecek

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, köylüler tarafından kanadı kırık bulunan akbaba, belediye ekiplerince tedavisi yapılmak üzere alındı

21 Eylül 2018 19:35

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA) - SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde, köylüler tarafından kanadı kırık bulunan akbaba, belediye ekiplerince tedavisi yapılmak üzere alındı.
Suşehri ilçesine bağlı Tatar köyü sakinleri, dün akşam saatlerinde, kanadından yaralanan akbabayı bulundu. Köy muhtarı Fatih Şahin tarafından ilçe merkezine getirilen akbaba, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Müdürlük ekiplerince yapılan kontrollerde, yaşlı akbabanın kanadının kırıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Sivas Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'ne haber verildi. Sivas\'tan ilçeye gelen Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaralı akbabayı alarak, tedavisini yaptırmak üzere Sivas Belediyesi\'nin hayvan barınağına götürdü.

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