KANADA'YA YOLLANAN YASTIK KILIFLARINDAN AFYON SAKIZI ÇIKTI   

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA

Kanada\'ya yollanacak yastık kılıflarına emdirilmiş 12 kilo afyon sakızı ele geçirdi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bakırköy\'de bir kargo şirketinden uyuşturucu madde yollanacağı yönündeki ihbarı değerlendirdi. Geçtiğimiz pazartesi günü kargo firmasına düzenlenen operasyonda, Kanada\'ya gönderilmek istenen bir kutudaki yastık kılıflarının astarlarına emdirilmiş 12 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Polis ekipleri uyuşturucu madde gönderen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kargodaki poşeti keserek masa örtülerinin içine emdirilmiş afyon sakızlarını bulması polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

(POLİS KAMERASI)

//////////////////////////////////

-Polis ekiplerinin yastık kılıflarını çıkartması

-Kılıfların kesilmesi ve uyuşturucu maddelerin bulunması

-Genel ve detaylar





