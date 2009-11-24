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Kanada'ya giden 172 bin doz aşı toplanıyor

Türkiye'ye de grip aşısı veren ilaç firması Glaxosmithkline, Kanada'nın aldığı domuz gribi aşılarından bir partisini geri çekme kararı aldı.

24 Kasım 2009 02:00

 

 T24-Türkiye'ye de grip aşısı veren ilaç firması Glaxosmithkline, Kanada'nın aldığı domuz gribi aşılarından bir partisini geri çekme kararı aldı. Gerekçe, hayati tehlike oluşturabilecek alerjik reaksiyon riski.

 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), GlaxoSmithKline ilaç şirketine ait domuz gribi aşısının Kanada’ya gönderilen bir partisinin "ciddi" alerjik reaksiyona neden olduğunu, söz konusu aşının geri çekildiğini bildirdi.

DSÖ sözcüsü Thomas Abraham, Kanada’da aşıya karşı alışılmamış oranda "ciddi" alerjik reaksiyonun belirlenmesi üzerine, bunun nedenini bulmak için gerekli araştırmaların yapılmakta olduğunu açıkladı.

Sözcü, DSÖ’nün bu aşamada aşılanmayla ilgili önerilerinde bir değişiklik yapmayacağını belirterek, "Öncelikle Kanada’da ne olup bittiğini anlamamız gerekiyor" dedi.

GlaxoSmithKline sözcüsü Gwenan White da bir parti domuz gribi aşısına karşı normalden fazla alerjik reaksiyon tespit edildiği yönündeki haberlerin ardından bir tavsiye yayımladıklarını söyledi.

Sözcü, Kanada’daki sağlık görevlilerine söz konusu aşıyı kullanmamaları tavsiyesinde bulunduklarını, sağlık yetkilileri ile firmanın olayı araştırdığını kaydetti.

White, aşırı alerjik reaksiyona neden olduğu belirtilen bu partide 172 bin doz aşı bulunduğunu, Kanada’ya toplam 7,5 milyon doz aşı dağıtıldığını ifade etti.


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