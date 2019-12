Kanadalı vekil, Çin mallarına 'bayrak' açtı!

Kanada'da, Yeni Demokrat Parti (NDP) Welland Milletvekili Peter Kormos, Kanada ve Ontario eyalet bayraklarının Çin yapımı olmasına tepki göstererek, bu durumun yüz kızartıcı olduğunu söyledi.



Hayatın her alanını kaplamaya başlayan Çin yapımı ürünlere isyan eden milletvekili, Ontario Eyalet Meclisi önünde bir açıklama yaparak, bayrak, para ve milli marş gibi unsurların, ülkeler açısından farklı anlamları olduğunu belirtti ve "İnsanların her ihtiyacını ithal edebilirsiniz ama bunları değil" dedi.



Milletvekili Kormos şunları söyledi:



"Benim şehrimde birçok insan son krizle birlikte işlerini kaybettiler. Onlarla birlikte yürürken bu bayrağı nasıl vereceğim? Bunu benim yüzüme fırlatmazlar mı? Üzerinde "Made in China" yazan bu bayrağı, herhangi bir toplulukta dağıtmak, benim için son derece onur kırıcı bir durumdur. Bu, yüz kızartıcı, aşağılayıcı, rezil, utanç verici ve yürek parçalayan bir şeydir. Burada iş yerleri kapanıyor, insanlar işlerini kaybediyor. Bizse bayrağımızı bile Çin;de yaptırıyoruz. Eyalet Piyango İdaresi de yerli üretim araç yerine Mercedes otomobil ödülü koyuyor"



Öte yandan, Ontario Eyaleti Başbakanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada, eyalet genelinde satılan bayrakların tamamının Çin yapımı olmadığı, bazılarının ülkede üretildiği belirtildi.



Toronto'da Çin yapımı bayraklar 13, Kanada üretimi olanlar ise 18 Kanada dolarına satılıyor.