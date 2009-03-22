T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kanadalı vekil, Çin mallarına 'bayrak' açtı!

Kanada'da, milletvekili Kormos, Kanada ve Ontario eyalet bayraklarının Çin yapımı olmasının yüz kızartıcı olduğunu söyledi.

22 Mart 2009 02:00

Kanada'da, Yeni Demokrat Parti (NDP) Welland Milletvekili Peter Kormos, Kanada ve Ontario eyalet bayraklarının Çin yapımı olmasına tepki göstererek, bu durumun yüz kızartıcı olduğunu söyledi.

Hayatın her alanını kaplamaya başlayan Çin yapımı ürünlere isyan eden milletvekili, Ontario Eyalet Meclisi önünde bir açıklama yaparak, bayrak, para ve milli marş gibi unsurların, ülkeler açısından farklı anlamları olduğunu belirtti ve "İnsanların her ihtiyacını ithal edebilirsiniz ama bunları değil" dedi.

Milletvekili Kormos şunları söyledi:

"Benim şehrimde birçok insan son krizle birlikte işlerini kaybettiler. Onlarla birlikte yürürken bu bayrağı nasıl vereceğim? Bunu benim yüzüme fırlatmazlar mı? Üzerinde "Made in China" yazan bu bayrağı, herhangi bir toplulukta dağıtmak, benim için son derece onur kırıcı bir durumdur. Bu, yüz kızartıcı, aşağılayıcı, rezil, utanç verici ve yürek parçalayan bir şeydir. Burada iş yerleri kapanıyor, insanlar işlerini kaybediyor. Bizse bayrağımızı bile Çin;de yaptırıyoruz. Eyalet Piyango İdaresi de yerli üretim araç yerine Mercedes otomobil ödülü koyuyor"

Öte yandan, Ontario Eyaleti Başbakanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada, eyalet genelinde satılan bayrakların tamamının Çin yapımı olmadığı, bazılarının ülkede üretildiği belirtildi.

Toronto'da Çin yapımı bayraklar 13, Kanada üretimi olanlar ise 18 Kanada dolarına satılıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24