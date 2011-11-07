-Kanadalı şarkıcı Hollywood'da saldırıya uğradı LOS ANGELES (A.A) - 07.11.2011 - Kanadalı şarkıcı Avril Lavigne ve sevgilisi Brody Jenner'ın, Hollywood'da saldırıya uğradığı bildirildi. Kaldıkları Roosevelt Oteli'nin önünde beş kişi tarafından darp edilen çift, hastaneye kaldırıldı. Lavigne'nin bir gözünün morardığı, yüzünde ve vücudunda çok sayıda çizik, morluk ve kesik olduğu belirtildi. Ünlü şarkıcı, Twitter hesabından hayranlarına gönderdiği mesajda, "şiddete inanmadığını, şiddetin hiçbir şeyi çözmeyeceğini" söyledi. Polis, saldırganların henüz yakalanamadığını açıkladı.