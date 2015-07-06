T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kanadalı model, Suriye’ye giderek YPG saflarına katıldı

Model, IŞİD için: Savaştaydım, onların bizi öldürmeye çalışmasını izledim

06 Temmuz 2015 21:19

Kanadalı, 46 yaşındaki Tiger Sun isimli model Suriye'ye giderek YPG'nin kadın kuvvetleri olan YPJ'ye katılarak IŞİD'le savaştı. Sun, “Şiddete ve IŞİD'in masum insanları öldürmesine tanık oldum mu? Evet oldum. Savaştaydım, onların bizi öldürmeye çalışmasını izledim” dedi.

Cnn Türk’te yer alan derlemeye göre, Kanadalı model, İngiltere’de yayımlanan Mail Online’a verdiği röportajda şunları söyledi:

"Küçük bir kızın mayına basarak hayatını kaybettiğine tanık oldum çünkü oradaki Kürtlerin onu iyileştirecek tıbbi bilgisi yoktu. Bir keresinde kopmuş ve yanmış bir parmak gördüm ama etrafta bir ceset bulunmuyordu"

"Cephede erkek ve kadınların yan yana çarpıştığını, bazen cinsel ilişkilerin de yaşandığını ancak gizli tutulduğunu” belirten Sun, 1 çocuk annesi ve Zambia asıllı. Kanadalı model, Suriye'ye gitme kararını ise ilişki yaşadığı Lübnanlı bir adamın kendisini görücü usulüyle evlenmek için terk ettikten sonra aldığını belirtiyor.

1 Mart'ta kızını bırakarak Irak'a gittiğini buradan da Suriye'ye geçtiğini anlatan Kanadalı model; "Şiddete ve IŞİD'in masum insanları öldürmesine tanık oldum mu? Evet oldum. Savaştaydım, onların bizi öldürmeye çalışmasını izledim. Aslında olanlar gerçekten çok basit. IŞİD'lileri görüyoruz ve onları öldürüyoruz" dedi.

Yeterli beslenememe ve bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle Kanada'ya dönen eski model iyileştikten sonra Suriye'ye geri dönerek savaşmaya devam edeceğini açıkladı.

 

'Savaşta kimsenin ağladığını görmedim'

 

"Ezidiler, Araplar, Kürtler. Herkes birilerini kaybetti. YPG ve YPJ'ye katılanların çoğu bunu intikam almak için ya da aileleri kalmadığı için yapıyor. Savaşta kimsenin ağladığını görmedim. Herkes acısını içine atmış."

Sun'ın anlattıklarına göre kendisinin de içinde bulunduğu grup IŞİD kontrolündeki Tel Abyad'a ilk girenler arasında bulunuyordu. Eski model kendisinin en büyük görevini ise dürbünüyle IŞİD militanlarını saptayarak keskin nişancılara yerlerini bildirmek olarak anlatıyor.

ETİKETLER

kanadalı modelTiger Sunsuriyeypjypgışidsavaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24