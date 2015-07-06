Kanadalı model, Suriye’ye giderek YPG saflarına katıldı

Kanadalı, 46 yaşındaki Tiger Sun isimli model Suriye'ye giderek YPG'nin kadın kuvvetleri olan YPJ'ye katılarak IŞİD'le savaştı. Sun, “Şiddete ve IŞİD'in masum insanları öldürmesine tanık oldum mu? Evet oldum. Savaştaydım, onların bizi öldürmeye çalışmasını izledim” dedi.

Cnn Türk’te yer alan derlemeye göre, Kanadalı model, İngiltere’de yayımlanan Mail Online’a verdiği röportajda şunları söyledi:

"Küçük bir kızın mayına basarak hayatını kaybettiğine tanık oldum çünkü oradaki Kürtlerin onu iyileştirecek tıbbi bilgisi yoktu. Bir keresinde kopmuş ve yanmış bir parmak gördüm ama etrafta bir ceset bulunmuyordu"

"Cephede erkek ve kadınların yan yana çarpıştığını, bazen cinsel ilişkilerin de yaşandığını ancak gizli tutulduğunu” belirten Sun, 1 çocuk annesi ve Zambia asıllı. Kanadalı model, Suriye'ye gitme kararını ise ilişki yaşadığı Lübnanlı bir adamın kendisini görücü usulüyle evlenmek için terk ettikten sonra aldığını belirtiyor.

1 Mart'ta kızını bırakarak Irak'a gittiğini buradan da Suriye'ye geçtiğini anlatan Kanadalı model; "Şiddete ve IŞİD'in masum insanları öldürmesine tanık oldum mu? Evet oldum. Savaştaydım, onların bizi öldürmeye çalışmasını izledim. Aslında olanlar gerçekten çok basit. IŞİD'lileri görüyoruz ve onları öldürüyoruz" dedi.

Yeterli beslenememe ve bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle Kanada'ya dönen eski model iyileştikten sonra Suriye'ye geri dönerek savaşmaya devam edeceğini açıkladı.

'Savaşta kimsenin ağladığını görmedim'

"Ezidiler, Araplar, Kürtler. Herkes birilerini kaybetti. YPG ve YPJ'ye katılanların çoğu bunu intikam almak için ya da aileleri kalmadığı için yapıyor. Savaşta kimsenin ağladığını görmedim. Herkes acısını içine atmış."

Sun'ın anlattıklarına göre kendisinin de içinde bulunduğu grup IŞİD kontrolündeki Tel Abyad'a ilk girenler arasında bulunuyordu. Eski model kendisinin en büyük görevini ise dürbünüyle IŞİD militanlarını saptayarak keskin nişancılara yerlerini bildirmek olarak anlatıyor.