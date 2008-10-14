Kanadalı iş kadınına fuhuş gözaltısı

Sevgilisiyle kaldığı otele yapılan fuhuş baskınında 40 gün önce gözaltına alınan Jeanette Tulluy, sınır dışı edilmek için Yabancılar Misafirhanesi’nde tutuluyor



Sultanahmet’te bir otel ile 200 bin YTL sermayeli bir şirketin ortağı olan Kanadalı işkadını Jeanette Tulluy (38), sevgilisiyle kaldığı Fatih’teki bir otele yönelik fuhuş baskını sırasında gözaltına alındı. Tulluy, yaklaşık 40 gündür sınır dışı edilmek için Yabancılar Misafirhanesi’nde tutuluyor. Tulluy’un ortağı Kanadalı Rohanda Lizee, “Türkiye’de yatırım yapan Jeanette’nin fuhuşla suçlanmasını anlayamıyorum. Gerçeğin ortaya çıkmasını bekliyoruz” dedi.

2000 yılından beri tatil için Türkiye’ye gelip giden ve daha sonra Sultanahmet’te otel alarak İstanbul’da ticarete atılan Tulluy’u İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Misafirhanesi’ne götüren süreç, 31 Ağustos’ta başladı. Tulluy, yaklaşık bir yıldır ilişki yaşadığı H.D.’yle birlikte 31 Ağustos gecesini kendi oteli olan Modern Sultan Hotel yerine Fatih’te bir otelde geçirmek istedi.

Ancak daha önce de birkaç kez kaldığı bu otel, bir fuhuş operasyonunun adresiydi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilen bir ihbar mektubu sonucu başlatıldığı iddia edilen operasyon kapsamında Tulluy da erkek arkadaşı ile birlikte gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde 21 yabancı uyruklu kadınla birlikte sorgulanan Tulluy hakkında, “menfaat karşılığı fuhuş” ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun’a muhalefetten işlem yapıldı.



Kalmak için dava açtı



Tulluy, İstanbul 8. İdare Mahkemesi’ne “sınır dışı işleminin iptali ve yürütmenin durdurulası” için dava açtı. Tulluy, ifadesinde Fatih’teki otelde erkek arkadaşıyla ilişkisini ortağı olduğu otelin personelinin bilmemesi için kaldığını belirtti. Tulluy, otelin ticaret sicil kaydını da avukatı aracılığıyla emniyete verdi. Diğer şirketinin ortaklarından Erdal Işık’ın sermayesi 1000 YTL iken, Tulluy’un sermayesi 100 bin YTL. Diğer ortak da Lizee.



‘Psikolojik desteğe ihtiyacı var’



Tulluy ile iki kez görüşme fırsatı bulduğunu anlatan Lizee, “Yemek yiyemiyor. Duş ve tuvalet imkânları yetersizmiş. Psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi” dedi. Lizee’nin avukatı Ayşen Karabekiroğlu da, “Soruşturma hakkında gizlilik kararı var. Neyle suçlandığını da polisin bize söylediği kadarıyla bilebiliyoruz.

Ülkeye fuhuş amaçlı değil yatırımlarını kontrol için geldi. Yanlış zamanda yanlış yerde bulunması bu duruma yol açtı” diye konuştu.

