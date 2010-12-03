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Dünya

Kanadalı astronottan Emine Erdoğan'a uzay fotoğrafı

Payette, geçen yıl Toronto'da yapılan G-20 Zirvesi'nde görüştüğü Emine Erdoğan'a verdiği sözü tuttu...

03 Aralık 2010 02:00

T24 - Kanadalı astronot Julie Payette, geçen yıl Toronto'da yapılan G-20 Zirvesi'nde görüştüğü Emine Erdoğan'a verdiği sözü tuttu. 

'Uzaya gittiğinde kendisi için fotoğraf çekeceği' sözünü tutarak, son uzay seyahatinde 320 kilometre yükseklikte çektiği iki kare İstanbul fotoğrafını bir mektup ile Emine Erdoğan'a gönderdi. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:


Emine Erdoğan'a uzaydan fotoğraf

Kanadalı Astronot Julie Payette, Kanada Başbakanlığı aracılığı ile Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a bir mektup ile uzaydan çektiği fotoğrafları gönderdi. 

Emine Erdoğan'a uzaydan fotoğraf

Fotoğrafta, İstanbul'un, yeryüzünden 320 kilometre yükseklikten çekilen 2 kare fotoğrafının bulunduğu öğrenildi. Juli Payette'nin ayrıca kendisinin uzay mekiği içinde çekilmiş ve üzerinde “En iyi dileklerimle Emine Erdoğan'a...” yazılı bir fotoğrafı da Emine Erdoğan'a gönderdiği ifade edildi. 

Emine Erdoğan'a uzaydan fotoğraf

Emine Erdoğan'a yazdığı mektupta ise Kanadalı Astronot Payette, şunları kaydetti: 

Emine Erdoğan'a uzaydan fotoğraf

“Bayan Erdoğan, sizinle G-20 Zirvesi'nde buluşmak benim için büyük bir zevkti. Size söz verdiğim gibi 2 İstanbul fotoğrafını son uzaya gidişimde çektim. 350 kilometre yükseklikten çok güzel bir şehir olduğu gözüküyor. İyi olmanız dileklerimle...”

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