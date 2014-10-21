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Dünya
Deutsche Welle

Kanadalı askerlere saldırı

Kanada’da cihatçı olduğundan şüphelenilen bir kişi otomobille iki askere saldırdı. Saldırganın polis atarafından vurularak öldürüldüğü, askerlerden birinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

21 Ekim 2014 20:00


Quebec polisinin verdiği bilgilere göre, cihatçı olduğundan şüphelenilen saldırgan, Montreal'in güneyindeki bir alışveriş merkezinin yakınında otomobilini iki askerin üzerine sürdü. Kaçmaya çalışan 25 yaşındaki saldırganın polisin açtığı ateş sonucu öldürüldüğü bildirildi. Ağır yaralanan askerlerden birinin ise hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kanada medyasında yer alan haberlere göre, olayın faili Quebec'te yaşayan bir Kanada vatandaşı. Savcılık, zanlının emniyet kurumları tarafından bilinen bir isim olduğu bilgisine yer verdi. Elde söz konusu kişinin radikalleştiğine dair ipuçları olduğu bildirildi. Komşuların da zanlının radikal İslamcılarla ilişki içinde olduğu yönünde ifade verdiği belirtiliyor.

Kanada güvenlik birimleri, uzun yıllardır genç Müslümanların radikalleşme eğilimine karşı uyarıda bulunuyor. Kanada, altı savaş uçağıyla radikal İslamcı örgüt IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonun hava operasyonlarına destek veriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KanadaMontrealQuebecMüslümanlarınIŞİDDeutsche Welle Türkçe Reuters BÖ/BS

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