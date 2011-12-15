-Kanada'dan vatandaşlarına "Suriye" çağrısı OTTAWA (A.A) - 15.12.2011 - Kanada, Suriye'deki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulundu. Kanada Dışişleri Bakanı John Baird, Arap Birliği'nin Suriye yönetimine karşı aldığı ekonomik yaptırım kararları gereğince vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulunarak, "Suriye'deki durumun kötüleşmeye devam ettiğini, yeni yaptırımların Şam'dan uçuşların azaltılmasını gerektireceğini, Suriye'deki Kanadalıların yakında ülkeyi güvenli şekilde terk etmek için daha az seçeneklerinin olabileceğini" belirtti. Baird, Suriye'deki Kanadalıların mümkün olan herhangi bir ulaşım aracıyla hemen ülkeyi terk etmelerinin tavsiye edildiğini, başta Şam'daki Kanada Büyükelçiliği olmak üzere ilgili mercilerin, gelecek aylarda gönüllü tahliye düzenleyebileceğini kaydetti.