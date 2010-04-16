Kanada'dan 64 yıl sonra gelen 'ırkçılık' özrü

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Kanada'nın Nova Scotia eyaletinin başkenti Halifax'ta eyalet parlamentosunda düzenlenen törende konuşan Eyalet Başbakanı Darrell Dexter, ''Viola Desmond'dan, ailesi ve yakınları ile eyaletimizdeki tüm zencilerden, kendilerine geçmişte uygulanan ayrımcılık için özür ve bağışlanma diliyorum. Aslında olanlar, sadece Desmond ve ailesini değil eyaletteki tüm zencileri etkilemiştir. Tüm bunlar, eyalet tarihimizde, acı ve kabul edilemez anılar olarak yerini koruyacaktır'' dedi.1965 yılında ölen Viola Desmond'ın hayattaki kız kardeşi 83 yaşındaki Wanda Robson ve yakınlarının katıldığı töreni çok sayıda zenci de izledi. Nova Scotia Eyaleti Adalet Bakanı Ross Landry de, ''Bugün 65 yıllık bir yanlışı düzelttik'' diye konuştu.