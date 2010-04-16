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Dünya

Kanada'dan 64 yıl sonra gelen 'ırkçılık' özrü

Kanada, 1946'da bir tiyatroda beyazlara ayrılan yere oturduğu için 20 dolar ve 30 gün hapis cezası verilen kadından özür diledi.

16 Nisan 2010 03:00

T24 - Kanada, 1946 yılında bir tiyatroda beyazlara ayrılan yere oturduğu için 20 Kanada Doları para ve 30 gün hapis cezası verilen Viola Desmond isimli zenci kadından resmen özür ve bağışlanma diledi.


Kanada'nın Nova Scotia eyaletinin başkenti Halifax'ta eyalet parlamentosunda düzenlenen törende konuşan Eyalet Başbakanı Darrell Dexter, ''Viola Desmond'dan, ailesi ve yakınları ile eyaletimizdeki tüm zencilerden, kendilerine geçmişte uygulanan ayrımcılık için özür ve bağışlanma diliyorum. Aslında olanlar, sadece Desmond ve ailesini değil eyaletteki tüm zencileri etkilemiştir. Tüm bunlar, eyalet tarihimizde, acı ve kabul edilemez anılar olarak yerini koruyacaktır'' dedi.


1965 yılında ölen Viola Desmond'ın hayattaki kız kardeşi 83 yaşındaki Wanda Robson ve yakınlarının katıldığı töreni çok sayıda zenci de izledi. Nova Scotia Eyaleti Adalet Bakanı Ross Landry de, ''Bugün 65 yıllık bir yanlışı düzelttik'' diye konuştu.

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