Kanada'da zafer Kubica'nın

Tempo24-



Formula 1'de sezonun 7. yarışı olan Kanada Grand Prix'sini BMW'nin Polonyalı sürücüsü Robert Kubica kazandı. Sadece 13 aracın finiş gördüğü yarışta kariyerinin ilk zaferini kazanan sezonun flaş ismi, genel klasmanda puanını 42'ye çıkararak, Kimi Raikkonen'den liderliği devraldı.



Gilles Villeneuve Pisti'nde yapılan yarışın startında herhangi bir değişiklik olmazken, 17. turda Force India pilotu Andreas Sutil'in kazasıyla başlayan olaylı yarış ilginç kazalara sahne oldu.



Sutil'in kazasından iki tur sonra yarışı lider götüren McLaren pilotu Lewis Hamilton, pit çıkışında şampiyonanın bir diğer iddialı ismi Ferrari pilotu Kimi Raikkonen'e arkadan çarpınca iki sürücüde yarışa noktayı koydu.



Uzun süre güvenlik aracı eşliğinde giden yarışta 3. sıraya kadar yükselen Renault'nun dünya şampiyonu pilotu Fernando Alonso da bitime 26 tur kala vites kutusu arızası nedeniyle aracını garaja çekmek zorunda kaldı.



Bu kazaların ardından eline geçirdiği birinciliği finiş çizgisine kadar korumayı başaran BMW pilotu Robert Kubica, Kanada'dan galibiyetle ayrıldı. Formula 1'deki 3. sezonunda kariyerinin ilk yarışını kazanan Polonyalı sürücü, puanını 42'ye yükselterek pilotlar klasmanında liderlik koltuğuna oturdu.



PİLOT SIRALAMASI PUAN TAKIM SIRALAMASI PUAN



Robert Kubica - BMW 42 Ferrari 73

Lewis Hamilton - McLaren 38 BMW Sauber 70

Felipe Massa - Ferrari 38 McLaren Mercedes 53

Kimi Raikkonen - Ferrari 35 Red Bull 21

Nick Heidfeld - BMW 28 Williams Toyota 17





BMW'nin diğer pilotu Alman Nick Heidfeld takım arkadaşının 14 saniye gerisinde ikinci olarak takımına 8 puan daha kazandırırken, Alman takımı Kanada'dan toplam 18 puanla ayrılarak markalar şampiyonasında da ikinci sıraya yükseldi.







Red Bull'un tecrübeli pilotu David Coulthard yaklaşık 2 yıl aradan sonra 3. olarak podyuma çıkarken, Ferrari'nin Brezilyalı sürücüsü Felipe Massa 5. sırada tamamladığı yarış sonrası pilotlar klasmanında 38 puanla üçüncü sıraya yükseldi.



Bu arada yarışın ardından Komiserler Kurulu, Kimi Raikkonen'e çarpan Lewis Hamilton'ı kusurlu buldukları için İngiliz sürücü bir sonraki yarış olan Fransa Grand Prix'sine, sıralama turlarında elde ettiği dereceden 10 sıra aşağıdan başlama cezası aldı.



Sezonun 8. yarışı olan Fransa Grand Prix'si, 22 Haziran Pazar günü Magny-Cours Pisti'nde yapılacak.



