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Dünya

Kanada'da yüksek topuk zorunluluğu kaldırıldı

Kadın çalışanların şikayetlerinin yasada etkisi olduğu kadar, bazı kuruluşların kıyafet yönetmeliğinde cinsiyet ayrımcılığı yaptığı düşüncesi de bu süreci hızlandırdı

15 Nisan 2017 23:23

Kanada’da yeni alınan kararla topuklu ayakkabı zorunluluğu ortadan kalktı. Kadınlar artık tercih ettikleri ayakkabıyı giyebilecek.

Yetkililer geçtiğimiz günlerde, iş ortamında topuklu ayakkabıların güvenli olmadığından ve yaralanma riskinin olabileceğinden dolayı, yasayı yürürlüğe soktuklarını açıkladı.

Kadın çalışanların şikayetlerinin yasada etkisi olduğu kadar, bazı kuruluşların kıyafet yönetmeliğinde cinsiyet ayrımcılığı yaptığı düşüncesi de bu süreci hızlandırdı.

İngiltere’de çalışan kadınlar da 2016 yılında imza kampanyası başlatmış, iş yerlerinde giyilen topuklu ayakkabıların sağlıklarına zarar verdiğini duyurmuşlardı. Bu imza kampanyası da başarılı bir şekilde sonuçlandı ve parlamento tarafından onaylandı; fakat bazı firmalar hala kadınların topuklu ayakkabı giymesi konusunda baskı uygulamaya devam ediyor.

 

 

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