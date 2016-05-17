Kanada'daki yangın 2. haftasında; 600 petrol işçisi tahliye edildi

Kanada'da Alberta Eyaleti'ne bağlı Fort McMurray kentinde iki hafta önce başlayan ve hâlâ devam eden yangın nedeniyle, petrol elde edilen katranlı kum sahalarında çalışan 600 işçi daha tahliye edildi.

Yetkililerin pazartesi günü (16.05.2016) rüzgarın da etkisiyle alevlerin dakikada 30-40 metre hızla yayıldığını açıkladığı alanda, yaklaşık 4 bin işçiye tahliyeye hazır olmaları uyarısı gönderildi.

12 katranlı kum sahasının bulunduğu bölgede, tahliye edilen işçiler daha kuzeydeki katranlı kum sahalarına gönderildi.

80 bin kişi tahliye edildi,

2400 ev kullanılamaz hale geldi

İki hafta önce kentin büyük bölümünü etkileyen yangın nedeniyle 80 bin kişi bölgeden tahliye edildi. 2.400 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının yaklaşık 285 bin hektarlık yani Paris kenti büyüklüğünde bir alanı etkilediği ve tamamen söndürülmesinin birkaç hafta süreceği belirtiliyor.

Yetkililer evi zarar görmemiş olanların iki hafta içinde Fort McMurray'e geri dönmesinin planlandığını söylemişti.

5 Mayıs tarihinde yangından kaçmaya çalışanların görüntüleri kameraya böyle yansımıştı: