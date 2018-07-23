Kanada'da silahlı saldırı: 1 ölü, en az 10 yaralı

Kanada'nın Toronto kentindeki silahlı saldırıda biri çocuk en az 10 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Saldırganın ise öldüğü açıklandı.

Toronto'daki silahlı saldırının Danforth ve Logan caddelerinin bulunduğu ve Yunan mahallesi olarak bilinen bölgede yaşandığı belirtiliyor.

Basında çıkan haberlere göre olayda biri çocuk 10'dan fazla kişi açılan ateşte vuruldu.

Yaralıların durumları henüz bilinmiyor.

Bazı yaralıların olay yerinde tedavi edildiği bazılarınınsa yakındaki hastanelere kaldırıldığı açıklandı.