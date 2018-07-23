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Dünya

Kanada'da silahlı saldırı: 1 ölü, en az 10 yaralı

Saldırganın öldüğü açıklandı

23 Temmuz 2018 10:17

Kanada'nın Toronto kentindeki silahlı saldırıda biri çocuk en az 10 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Saldırganın ise öldüğü açıklandı.

Toronto'daki silahlı saldırının Danforth ve Logan caddelerinin bulunduğu ve Yunan mahallesi olarak bilinen bölgede yaşandığı belirtiliyor. 

Basında çıkan haberlere göre olayda biri çocuk 10'dan fazla kişi açılan ateşte vuruldu. 

Yaralıların durumları henüz bilinmiyor. 

Bazı yaralıların olay yerinde tedavi edildiği bazılarınınsa yakındaki hastanelere kaldırıldığı açıklandı. 

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