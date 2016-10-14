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Dünya

Kanada'da özel uçak düştü

British Columbia eyaletinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetmiş

14 Ekim 2016 23:23

Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Kelowna kenti yakınlarında düşen özel uçaktaki 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Kanada Ulaşım Güvenliği Kurulu Sözcüsü Bill Yearwood yaptığı açıklamada, Kelowna'dan Alberta'nın Springbank kentine gitmek üzere havalanan çift motorlu Cessna Citation tipi özel uçağın Winfield kırsalında düştüğünü ve içinde bulunan 4 kişiden kurtulan olmadığını belirtti.

Uçağın kalktıktan bir süre sonra radardan kaybolduğunu söyleyen Yearwood, enkazın Kurtarma Koordinasyon Merkezi ekipleri tarafından Winfield kırsalında bulunduğunu ifade etti.

Açıklamada, uçakta bulunanların kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Uçağın düşüş nedenine ilişkin açıklama yapılmazken, Kanada Ulaşım Güvenliği Kurulu, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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