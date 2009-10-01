Kanada'da kilisede cinsel taciz skandalı







Kanada;nın Nova Scotia eyaleti Katolik Kilisesi, Piskopos Raymond Lahey;in ve papazların skandalıyla sarsılıyor.



Aralarında ülke genelindeki 5 piskopostan biri olan Raymond Lahey;in de bulunduğu kilise papazlarının, 1950;den bu yana çocukların ırzına geçtiğinin ortaya çıkması, Vatikan ile Kanada Katolik Kilisesi;ni zor duruma soktu.



Mağdurlardan David Martin;in 2002;de intihar etmeden az önce yazıp bıraktığı mektup sonucu ortaya çıkan olayda, ilginç gelişmeler oldu.

Maktulün ağabeyi Ron Martin;in 2002;de açtığı davada suçlanan Rahip Hugh Vincent MacDonald, dava devam ederken 2004;te öldü. Ron Martin;in, davada ısrar etmesiyle derinleşen soruşturmada, Nova Scotia Antigonish Katolik Kilisesi papazlarının, 1950'den bu yana onlarca çocuğa tecavüz ettikleri belirlendi.



Bunun üzerine kilise yönetimi suçlamaları kabul ederek, mahkemeye anlaşma teklif etti. Mahkeme ile kilise arasında mağdur ailelerine verilmek üzere 15 milyon Kanada doları tazminatta anlaşmaya varıldı.



Anlaşma metnine kilise adına imza koyan ve davada da suçlu bulunan Piskopos Raymond Lahey, Vatikan;a istifasını sunarak görevinden ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde ABD;ye giden Piskopos Lahey, Kanada;ya dönüşünde Ottawa Havaalanı;ndaki polis araması sırasında dizüstü bilgisayarında çocuk pornografisine rastlandığı için tutuklandı. Lahey;in çocuk pornografisi dağıtımı suçlamasıyla yakında hakim karşısına çıkarılacağı açıklandı.



Raymond Lahey, hem Vatikan;a hem de mağdur ailelerine bir mektup yazarak yaptıkları için özür diledi. Mahkeme kayıtlarına göre bulunan mağdur sayısının 39 olduğu belirtiliyor.

