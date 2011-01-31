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Yaşam

Kanada'da kanlı hesaplaşma!

Osman Haybat ile koruması, restoran çıkışı otomobillerine binerken kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.

31 Ocak 2011 02:00

T24 - Kanada’da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Osman Haybat ile koruması, restoran çıkışı otomobillerine binerken kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.

Kanada’nın Montreal kentinde bir balık restoran çıkışında Osman Haybat (36) ile koruması olduğu belirtilen Abdullah Özkaya’ya (24) otoparkta araçlarına binmek üzereyken kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Başından yaralanan Özkaya olay yerinde öldü. Ağır yaralanan Osman Haybat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Haybat’ın, bir süre önce öldürülen mafya lideri Kürt Hüseyin’in yakın adamlarından olduğu iddia ediliyor.


Osman Haybat evli ve iki çocuk babasıydı. Geride 8 aylık oğlu ve 2.5 aylık hamile eşini bırakan Abdullah Özkaya’nın ise Kanada’ya 8 ay önce geldiği belirtildi. Yıllar önce kan davası yüzünden Muş’tan kaçan ailesiyle Denizli’ye yerleşen Özkaya, bir buçuk yıl önce, 6 yıldır Kanada’da yaşayan eşiyle evlenip, 8 ay önce göçmen olarak Montreal’e gitmişti. Özkaya’nın Kanada’da para kazanarak Türkiye’de ev yaptırıp, otobüs almayı hayal ettiği belirtildi.
 

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