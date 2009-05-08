Kanada'da domuz gribinden ölüm

Domuz gribinin en yoğun görüldüğü 3 ülkeden biri olan Kanada'da, H1N1 virüsü kaynaklı grip tanısı konulan bir kişi öldü.



Kanada devlet televizyonu CBC'nin haberinde göre, Alberta eyaletinde ismi açıklanmayan yaşlı bir kadının yaşamını yitirdiği bildirildi. Alberta eyaletinde ölen yaşlı kadının domuz gribi tanısı ile hastanede tutulduğu, buna karşın ölümüne neden olabilecek başka bir sağlık sorunu olup olmadığının araştırıldığı kaydedildi.



Kanada Halk Sağlığı Ajansının açıklamasına göre, ülke genelindeki vaka sayısı da 201'den 214'e yükseldi. Ajans'tan yapılan açıklamada, dünya genelinde 24 ülkede görülen domuz gribinde, şu ana kadar 2 bin 371 vaka saptandı.

