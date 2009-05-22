Kanada'da domuz gribinde 719'uncu vaka

Kanada Sağlık Bakanı Leona Aglukkaq, ülke genelinde kesinleşen domuz gribi vakasının 719'a yükseldiğini açıkladı.



Kanada Halk Sağlığı Müdürü David Buttler-Jones'la birlikte basın toplantısı düzenleyen Aglukkaq, "tüm eyalet ve bölgelerdeki arkadaşlarımızla gelişmeleri yakından izliyoruz. Şu an ülke genelindeki tüm vakalar orta dereceli ve tamamen kontrol altında. 719 hastadan sadece 13'ü hastanede tedavi görüyor. Sahip olduğumuz bilgi akışı ve gözlemlerle virüsün her halini ve aşamasını kontrol ediyoruz. Bu bize, salgını en iyi derecede yönetme imkanı veriyor"dedi.



Jones da, vakaların büyük bölümünün normal mevsim gribi belirtileriyle aynı olduğunu belirterek, "ancak bu durum bizi rehavete itmiyor. Virüsün değişime uğrama ihtimaline karşı tetkiklerin yapıldığı laboratuvarlardaki ekiplerimiz titiz çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

