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Dünya

Kanada'da domuz gribi 6 can aldı

Kanada’da domuz gribi yüzünden 6 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı

03 Ocak 2014 12:35

Alberta Sağlık Bakanlığı’ndan Dr. Gerry Predy, yaptığı açıklamada, eyalet genelinde Aralık tarihinde 371 olan domuz gribi vakasının, 2 Ocak itibarıyla 965’e ulaştığını, bunlardan 5’inin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Halka, virüsle enfekte olmayanların derhal aşı olması çağrısında bulunan Predy, ölümlerden 3’ünün Edmonton'da ve 2'sinin de Calgary’de kaydedildiğini belirtti.

Noel tatili nedeniyle okulların kapalı olduğunu, hafta başından itibaren çocukların eğitime başlayacağını hatırlatan Predy, virüsün en çok çocuklar ve yaşlılar üzerinde etkili olduğunu, bu nedenle ebeveynlerin çocuklarına aşı yaptırmaları gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, başkent Ottawa’da da domuz gribine neden olan H1N1 virüsü yüzünden 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Ottawa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Carolyn Pim, şehirdeki vaka sayısının 100’e yaklaştığını ve 90 yaşlarında bir kadının tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığını belirtti.

 

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