Kanada'da değişmeyen gelenek Fok avı

Her yıl Mart ayı sonlarında başlayan fok balığı avı için Kanada, bu yıl da kontenjanı artırdı

Sanılanın aksine, bölgedeki fok nüfusunun artmadığını ileri süren Aldworth, bunun en büyük nedeninin de değişen iklimler olduğunu kaydetti

Dünya genelinde yaşanan tüm protesto ve yasaklamalara rağmen, Kanada’da bu yıl avlanmasına izin verilen fok sayısı 400 bin olarak açıklandı.

Kanada Federal Balıkçılık Bakanlığı, 2012 av sezonu için verilen avcı belgesine ilişkin sayıyı açıklamazken, avcıların St.Lawrence Körfezi'nden, Prince Edward İsland, New Brunswick ve Newfaoundland-Labrador'u içine alan bölgede avlanacakları kaydedildi.

Bakanlık yaptığı duyuruda, fokların sopalarla vurularak avlanmasına izin verilmeyeceğini, bu durumun bölgedeki ekiplerce denetleneceğini bildirdi.

'Vahşete izin veriliyor'

Öte yandan Uluslararası Hayvanseverler Topluluğu Kanada Temsilcisi Rebecca Aldworth, Kanada Federal Balıkçılık Bakanı Keith Ashfield'i sert bir dille eleştirerek, "Bilimin gerçeklerini görmezden gelip, pervasızca bu vahşete izin veriyor" dedi.

Sanılanın aksine, bölgedeki fok nüfusunun artmadığını ileri süren Aldworth, bunun en büyük nedeninin de değişen iklimler olduğunu kaydetti.