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Dünya

Kanada'da Belçika Kralını karşılama töreninde yanlışlıkla Alman bayrağı kullanıldı!

Tören için yanlış bayrağın getirildiği, yapılan süslemeleri kontrolü sırasında fark edildi

13 Mart 2018 22:34

Kanada'da Belçika Kralı Philippe ve Prenses Mathilde'yi karşılama hazırlıkları esnasında ilginç bir olay yaşandı. Yetkililer karşılama töreninin yapılacağı yeri Belçika bayrağı yerine yanlışlıkla Almanya bayrağı koydu. Ancak resmi karşılamaya geçilmeden olay fark edildi.

Euronews’ta yer alan habere göre, Kral Philippe ve Prenses Mathilde'yi Ottawa valisi Julie Payette karşıladı. Kral ve prenses için Rideau Hall köşkünün bahçesinde bir tören düzenlendi. Bahçe Belçika ve Kanada bayraklarıyla süslendi. Ancak Belçika bayrağı yerine Almanya bayrağının konulmuş olması son anda fark edildi ve kaldırılarak yerine Belçika bayrağı konuldu.

Söz konusu bahçeye yaklaşık 40 yıl önce Belçika Kralı Baudouin ve Kraliçe Fabiola tarafından bir isfendan dikilmişti.

Karışıklığın sebebi ise Belçika ve Almanya bayrak renklerinin aynı olması; siyah, sarı ve kırmızı... Ancak bu renkler Belçika bayrağında dikey iken Almanya bayrağında yatay şekilde.

Yanlış bayrağın getirildiği, yapılan süslemeleri kontrolü sırasında fark edildiği belirtildi.

Kraliçe Elizabeth'in Kanada'daki sözcüsü Marie-Eve Letourneau, söz konusu karışıklığın giderildiği ve ziyaretin sorunsuz gerçekleştiğini açıkladı.

 

 

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