Kanada yüzlerce virüslü domuzu itlaf ediyor

Kanada'da, H1N1 Virüsü taşıdığı kesinleşen yüzlerce domuzun itlaf edilmeye başlandığı bildirildi.



Kanada Gıda Kontrol Ajansı'na bağlı ekiplerin, Alberta eyaletindeki domuz çiftliklerinde yaptıkları denetimlerde, H1N1 virüsü saptanan 1700 domuzdan 500'ünün itlaf edilmesine dün başladı.



Alberta eyaletinde geçtiğimiz hafta Meksika'dan tatilden dönen bir domuz çiftliği işçisinin, çiftlikteki domuzlara virüs bulaştırması ile virüsün bulaştığı domuzların sayısı da giderek artıyor.



Kanada Gıda Kontrol Ajansı Başkan Yardımcısı Dr. Brian Evans, olayda 2200 domuzun bulunduğu çiftlikte sadece 200 domuza virüsün bulaştığını ve bunların ayrı bir yere alınıp itlaf edileceklerini açıklamıştı.



Eyalet sağlık birimi yetkilileri, halen virüsü taşıyan 1700 domuzun karantina altında olduğunu ve önümüzdeki günlerde itlaf edileceklerini belirtiyor. Domuzların pazar fiyatının ortalama 120 ila 125 Kanada Doları olduğu ve virüslü hayvan sayısının artmasından endişe edildiği kaydediliyor.



Haberin duyulması üzerine, Kanada'dan canlı domuz ve işlenmiş domuz eti ile ürünleri alan birçok ülke, sipariş ve anlaşmalarını iptal etmişti.



Yetkililer, Kanada'nın en büyük müşterileri olan Çin, Japonya ve ABD başta olmak üzere 19 ülkeden sipariş ve anlaşma iptali geldiğini, aralarında Venezuela, Singapur, Ukrayna, Hırvatistan ve Filipinler gibi ülkelerin bulunduğu birçok müşterilerini de kaybettiklerini belirtti. Yetkililer, bunun 42 bin kişinin işsiz kalması ve Kanada 7.7 milyar dolarlık ihracat kalemini kaybetmesi anlamına geldiğini açıklamıştı.



