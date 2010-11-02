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Dünya

KANADA, YEMEN'DEN KARGO UÇUŞLARINI YASAKLADI OTTAWA (A.A)

02 Kasım 2010 18:38

-KANADA, YEMEN'DEN KARGO UÇUŞLARINI YASAKLADI OTTAWA (A.A) - 02.11.2010 - Kanada Ulaştırma Bakanı Chuck Strahl, Yemen'den Kanada'ya yapılacak kargo uçuşlarını yasakladıklarını açıkladı. Bakan Strahl, önceki gün Katar Havayolları'na ait A320 Airbus yolcu uçağı ile Yemen'in başkenti Sana'dan İngiltere'ye gidecek bir uçağa yüklenmek üzere Dubai'ye gelen kargoda bomba bulunması üzerine, bu önleme başvurduklarını açıkladı.  "Alınan karar, ülkemiz ve halkımızın güvenliği için gerekliydi" diyen Strahl, "Halkımızın güvenliği ve emniyeti bizim için birinci derecede önemli unsurdur. Bunun için başta ABD makamları olmak üzere tüm müttefiklerimizle güvenliği artırıcı her türlü çalışmayı ve işbirliğini yapıyoruz" dedi. Kanada ile Yemen arasında doğrudan uçuş bulunmadığını hatırlatan Strahl, başka ülkeler üzerinden gelecek olan Yemen bağlantılı yolcu ve kargolara da, Kanada'ya gelmeden yüksek düzey güvenlik taraması uygulanacağını kaydetti.

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