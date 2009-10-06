Kanada, uzaya çıkışının 25. yılını kutluyor

Kanada, ilk astronotunun uzaya çıkışının 25. yılını kutluyor.

Kanada Uzay Ajansı CASA'dan yapılan açıklamada, Marc Garneau'nun Kanada adına 5 Ekim 1984 tarihinde Amerikan uzay mekiği Challenger ile uzaya çıkışının, Kanada'nın uzaydaki ilk adımı olduğu belirtildi.

1984 yılından bugüne dek, Kanadalı astronotların uzaya 14 kez gittikleri kaydedilen açıklamada, ''Kanadalı astronotlar, bu seferler sırasında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda birçok bilimsel çalışmayı gerçekleştirmiş, birçoğuna da yardım ve katkıda bulunmuşlardır. Halen uzayda olan Robert Thirsk, 20 Mayıs 2009 tarihinde çıktığı uzay görevinden 23 Kasım 2009 tarihinde dönecek ve uzayda en uzun süre kalan Kanadalı astronot unvanını alacaktır'' denildi.

Öte yandan, Kanada'nın ilk uzay turisti Guy Laliberte'nin, 12 günlük uzay seyahati de sürüyor.

Guy Laliberte, dünyadan 350 kilometre uzaklıktaki UUİ'de 9 Ekimde, 14 kentin katılacağı bir şov yönetecek. 50 yaşındaki Kanadalı milyarder Laliberte, gösterisinde, küresel ısınma ve su tasarrufu konusunda insanların dikkatini çekmeyi amaçlayacak.