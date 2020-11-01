Kanada, üç yıl içinde 1 milyondan fazla göçmene kapılarını açacak

Kanada’da hükûmet gelecek üç yılda göçmen kabul sayısını 1,2 milyondan fazla artıracağını açıkladı.

Euronews’ta yer alan habere göre, Kanada Göçmen Bakanı Marco Mendicino, vasıflı işçileri, aile üyelerini ve mültecileri ülkeye getirmek için belirlenen üç yıllık göçmenlik planını duyurdu.

Kanada, 2021’de 401 bin, 222’de 411 bin, 2023 421 bin yabancı uyruklu kişiye daimi ikamet ve çalışma hakkı vermeyi planlıyor.

Her yıl yaklaşık 50 bin ek göçmen ve mülteci sayısına denk gelen bu plan, Kanada nüfusunun yaklaşık yüzde birine karşılık gelecek.

Planlanan sayıya Covid-19 engeli

Geçen yıl yapılan plan, üç yıllık bir süre içinde bir milyondan fazla göçmen getirmeyi planlıyordu. Ancak yeni tip Koronavirüs (Covid-19 salgını nedeniyle süreç yavaşladı. Göç Bakanı, ülkede daha fazla işçiye ihtiyaç olduğunu vurguladı.