Kanada, salgın döneminde çalışmak zorunda kalan asgari ücretlilerin maaşına zam yapıyor

Kanada hükümeti, salgın zamanında da çalışmak zorunda olan ve asgari ücret alan "kritik önemdeki meslek sahiplerine" zam yapılacağını açıkladı. Geçici süreyle uygulanacak zam için 4 milyar Kanada doları, yani yaklaşık 2,85 milyar dolarlık bir paket ayrılıyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, salgınla mücadele döneminde çalışmaya devam edenlerin bunu hak ettiğini belirtirken, şu ifadeleri kullandı:

"Asıl sebep şu ki; eğer sağlığınızı riske atıp ülkenin ayakta kalması için çalışıyorsanız ve asgari ücret alıyorsanız, zam hak ediyorsunuz demektir.

"Bunu atlattıktan sonra gelecek aylarda ve hatta yıllarda, ayakta kalması gereken iş yerlerinin nasıl çalışmaya devam ettiği, bu süreci nasıl yönettiğimiz, kritik önemde işler yapan ancak maaşı çok düşük olan çalışanları nasıl desteklediğimiz, hassas durumda olan kişilere nasıl bakım sağladığımız ve bu bakımı sağlayanları yaptıkları işler için nasıl ödüllendirdiğimiz muhakkak bize sorulacaktır."

Aralarında bakımevleri, sığınaklar ve günlük bakım evlerinde çalışanlar da var

Saskatchewan eyaleti, ayda 2 bin 500 dolardan daha az kazanan kişilerin maaşlarının 16 hafta boyunca ayda 400 dolar artırılacağını duyurdu. Bu kişilerin arasında bakımevleri, sığınaklar ve günlük bakım evlerinde çalışanlar da var.

Ontario eyaleti de saati 16 dolardan çalışanların saatlik ücretine 4 dolar daha ekleneceğini, uygulamanın Ağustos'a kadar geçerli olacağını duyurdu.