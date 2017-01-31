​Kanada ​saldırganı için istenen ceza belli oldu

Kanada'nın Quebec kentinde bir camiye saldırı düzenlemekle suçlanan 27 yaşındaki zanlı altı kez cinayet, beş kez ise cinayete teşebbüs suçundan yargılanacak.

Kanada polisi Quebec'te İslam Kültür Merkezi'ne saldırı düzenleyerek, namaz kılmak için bir araya gelenlerden altısını öldürmekle suçlanan 27 yaşındaki Alexandre Bissonnette'nin altı kez cinayet suçundan yargılanacağını duyurdu. Zanlı yaraladığı beş kişi içinse cinayete teşebbüs suçundan hakim karşısına çıkacak. Pazar günü düzenlenen saldırıda altı kişi hayatını kaybetmiş, sekiz kişi de yaralanmıştı. Yaralananlardan beşinin hayati tehlikesi sürüyor.

Polis 27 yaşındaki zanlının sorgusunun sürdüğünü açıkladı. Toplanacak deliller ışığında 'terörizm' ya da 'ulusal güvenliği tehdit' suçundan dava açılması bekleniyor. Kanada polisi Laval Üniversitesi'nde Siyaset Bilimleri bölümünde okuyan Bissonnette'nin kendisinin teslim olduğunu belirtti. Laval Üniversitesi kampüsünün, saldırının düzenlendiği camiye sadece birkaç yüz metre uzaklıkta olduğu bildirildi.

Kanada medyası: Aşırı sağa sempatisi var

Pazartesi günü hakim karşısına çıkarılan 27 yaşındaki zanlının neden böyle bir saldırı düzenlediği belirsizliğini koruyor. Medyada yer alan haberlere göre zanlı Facebook hesabında ABD Başkanı Donald Trump ve aşırı sağcı Fransız Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen'in sosyal medya hesaplarını beğendi. Kanada medyası ayrıca zanlı Bissonnette'nin aşırı sağcı eğilimde olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan Kanada polisi saldırının ardından camide gözaltına aldığı, Fas kökenli Kanadalı öğrenciyi serbest bıraktı. Söz konusu kişinin zanlı değil, tanık olduğu belirtildi.

Camiye düzenlenen saldırıda öldürülen altı kişi 39-60 yaşları arasında. İslam Kültür Merkezi'nin verdiği bilgiye göre öldürülenler Fas, Cezayir, Tunus ve Gine kökenli Kanadalılar. Görgü tanıkları pazar günü kültür merkezine akşam namazının ardından saldırı düzenlendiğini, saldırı sırasında camide 50 kişinin bulunduğunu ifade etti.

[Başbakan Trudeau]

Başbakan Trudeau

Kanada Başbakanı: Şiddete şiddetle karşılık vermeyeceğiz

Kanada Başbakanı Justin Trudeau 'terörist' bir saldırı olarak nitelendirdiği cami saldırısını kınadı. Başbakan parlamentoda yaptığı açıklamada, Müslüman Kanadalıların toplumun önemli bir parçasını olduğunu vurgulayarak, "Şiddete şiddetle karşılık vermeyeceğiz. Korku ve nefret nedeniyle acıyı paylaşarak, sevgiyle yanıt vereceğiz" dedi. Quebec Eyaleti Başbakanı Philippe Couillard, "Bu barbar şiddeti reddediyoruz" derken, Quebec'teki Müslümanlarla dayanışma çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel saldırıyı kınarken, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande saldırıyı "barış ve içtenlik ruhuna düzenlenmiş bir saldırı" şeklinde yorumladı. ABD Başkanı Donald Trump ise Başbakan Trudeau ve Kanada halkına başsağlığı mesajı yolladı.

İslam dünyasının saygın okullarından Mısır'daki El Ezher Üniversitesi de saldırıyı kınadı. Açıklamada, "Böylesine saldırıların nifak, nefret ve ırkçılığı yayacağı, terörizm ve radikalliği besleyeceği" ifade edildi. Quebec'teki milliyetçi ya da Müslüman karşıtı kuruluşlar da saldırıya mesafeli yaklaşan açıklamalar yaptı. İslam düşmanı görüşleriyle tanınan La Meute derneği de saldırıyı kınadı. Kanada'da sağcı gruplar uzun süredir Trudeau'nun izlediği göç politikasını eleştiriyor.