Kanada Merkez Bankası faiz oranını çeyrek puan indirdi

Kanada Merkez Bankası, durgunluğa giren ekonomiyi canlandırmak için faiz oranını çeyrek puan indirerek yüzde 2,25'e çekti.



Kanada Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, “Durgunlukta olan ABD ekonomisinin ve hafif durgunluğa girdiği görülen küresel ekonominin etkilerini önlemeye ihtiyaç olduğu” bildirildi.



Ekonominin 2010 yılında yüzde 3,4 büyüme oranını yakalamadan önce bu yıl ve gelecek yıl sadece yüzde 0,6 büyüyeceği belirtilen açıklamada, küresel talebin zayıf görünümünün, ihracata dayalı Kanada ekonomisine etkisini artıracağı belirtildi.



Kanada Merkez Bankası, küresel ekonomiyi destekleme ve borçlanmayı kolaylaştırma çabaları kapsamında 8 Ekimde diğer merkez bankalarıyla eşgüdüm içinde faiz oranlarını düşürdükten sonra faiz oranını tekrar indiren ilk merkez bankası oldu.

