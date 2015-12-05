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Dünya
Deutsche Welle

Kanada marihuanayı yasal hale getirecek

Kanada Başbakanı Justin Trudeau marihuana ya da yaygın adıyla esrar kullanımını yasal hale getireceğini söyledi.

05 Aralık 2015 19:45


Ottawa'da bir konuşma yapan Trudeau 2016 yılında ilgili yasaların çıkartılacağını ve marihuana kullanımının serbest hale geleceğini söyledi. Marihuana kullanımının yasadışı olmaktan çıkarılması ekim ayında göreve gelen liberal başbakan Trudeau'nun seçim vaatleri arasındaydı. Başbakanın sözünü tutması halinde Kanada marihuana içmenin yasal olduğu ilk G7 ülkesi olacak.

Başbakan Trudeau seçim kampanyası sırasında kendisinin de hayatında “5 ya da 6 kez” esrar içtiğini söylemişti. Trudeau 2010 yılında parlamentodayken marihuana içtiğini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Kanada'da 2004 yılında görevde olan liberal hükümet marihuana kullanımını yasal hale getirmek istemiş ancak ABD'nin baskısı üzerine bundan vazgeçmişti. ABD'de şu anda 4 eyalette marihuana kullanımı yasal.

Kanada'da 19 Ekim tarihinde yapılan seçimlerde liberaller mutlak çoğunluğu elde ederek Başbakan Stephen Harper liderliğindeki muhafazakarların 9 yıllık yönetimine son vermişti. 43 yaşındaki Justin Trudeau'nun, ülkenin çeşitliğini yansıtan bir kabine oluşturmuş, 15 kadın ve 15 erkekten oluşan, aralarında değişik inanç ve etnik kökenlerden isimlerin bulunduğu kabine tüm dünyada büyük ilgi görmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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