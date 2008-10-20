Kanada hükümeti plastik biberonu yasakladı

Küçük çocuklarınıza egzotik hayvan almayın

Sağlık ve Çevre bakanlıklarının ortak çalışmaları sonucu, plastik biberonların ana maddesi olan kısa adı BPA olan Bisfenol A’nın da zehirli ve tehlikeli maddeler listesine dahil edilmesine karar verildi. Karar, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ülkedeki çevreci gruplar da karara destek verdi.Çevreci Savunma grubundan Dr. Rick Smith, Bisfenol A’nın, sert plastik su bardakları, yeniden doldurulabilen su bidonları, gıda ürünlerinin paketlenmesinde kullanılan plastik ambalaj malzemeleri ve diş hekimlerinin kullandığı diş dolgu maddeleri başta olmak üzere daha birçok alanda kullanıldığını belirterek, “Bisfenol A’yı zehirli ve tehlikeli kılan şey, onun sıcakla temas ettiğinde kanserojen etki göstermesidir. Bu yüzden hiçbir üründe kullanılmamalıdır. Uygulama bu şekilde genişletilmelidir” dedi.