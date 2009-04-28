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Dünya

Kanada: Domuz gribi tüm ülkeye yayılabilir

28 Nisan 2009 10:23

Kanada Federal Sağlık Bakanı Leona Aglukkaq, Kanada genelinde halen 6 olan domuz gribi vakasının, yakın gelecekte artmasından endişe ettiklerini, “salgın tüm ülkeye yayılabileceğini" söyledi.

Başkent Ottawa;da bir basın toplantısı düzenleyen Aglukkaq, domuz gribi saptanan Nova Scotia'daki 4 ve British Colombia;daki 2 kişinin durumunun kontrol altında olduğunu açıkladı. Aglukkaq, “Ontario, Saskatchewan, Prince Edward İsland ve Quebec eyaletlerinde domuz gribi belirtilerinden şüphelendiğimiz bazı vakalar var. Bunlar henüz tetkik aşamasında. Ülke genelinde, devletin ilgili tüm ekipleri teknolojinin bize sağladığı tüm imkanlarla salgına karşı alarm halinde çalışıyor. Bunun dışında, Kanadalılardan zorunlu olmadıkça Meksika başta olmak üzere salgının görüldüğü ülkelere seyahat etmemelerini istiyorum" dedi.

ONTARİO'DA 12 ŞÜPHELİ VAKA

Öte yandan, Ontario Eyalet Başbakan Yardımcısı George Smitherman dün yaptığı açıklamada, ülke nüfusunun yarıya yakınının yaşadığı Ontario eyaletinde 12 şüpheli vakanın araştırma halinde olduğunu açıklandı. Ontario Halk Sağlığı Laboratuvarları Müdürü Dr. Donald Low, şüpheli vakalara ilişkin kesin sonuçlar için 48 saate ihtiyaçları olduğunu belirtti ve “sanırım bir salgınla karşı karşıyayız" dedi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı yetkilileri, durumlarından şüphelenilen Prince Edward İsland ve Saskatchewan eyaletlerinde 8;er ve Quebec;te de 1 kişiden alınan kan örneklerinin incelendiğini, bu vakaların pozitif çıkması halinde Kanada genelindeki domuz gribi vakasının 35;e yükseleceğini kaydediyor.

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