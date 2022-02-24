Kanada’dan Rusya'ya yeni yaptırımlar

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'ya karşı yeni yaptırımları duyurarak, 58 Rus kişi ve kuruluşa para cezası kesileceğini ve söz konusu kişi ve kuruluşların tüm ihracat izinlerinin durdurulacağını açıkladı.

Rusya’ya yönelik yaptırımları devam ediyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Savunma Bakanı Anita Anand ve Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile düzenlediği ortak basın toplantısında, sabah saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğünü ve G7 toplantısında Rusya'nın eylemlerinin cezasız kalmayacağını ifade ettiğini aktararak, "Hiç şüpheniz olmasın. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı aynı zamanda demokrasiye, uluslararası hukuka, insan haklarına ve özgürlüğe bir saldırıdır" dedi.

"Ukrayna halkının özgür ve demokratik bir devlette kendi geleceğine karar verme hakkıyla dayanışma içindeyiz”

Trudeau, Rusya'nın eylemlerinin, nesiller boyu Kanadalıların korumak için savaştığı demokratik ilkelere doğrudan karşı çıktığını ifade ederek, demokrasilerin ve demokratik liderlerin, bu ilkeleri savunmak ve otoriterliğe karşı sıkıca durmak için bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Trudeau, Kanada'nın Rusya'nın Ukrayna’yı işgalini durdurmak üzere 58 Rus kişi ve kuruluşun yaptırım listesine alındığını ve söz konusu kişi ve kuruluşlara para cezası kesileceğini ve tüm ihracat izinlerinin durdurulacağını açıkladı.

Trudeau, "Ukrayna'nın egemenliğine verdiğimiz destekte birlik ve kararlılıkla duruyoruz. Ukrayna halkının özgür ve demokratik bir devlette kendi geleceğine karar verme hakkıyla dayanışma içindeyiz” dedi.

Yaptırım listesine alınanlar arasında Rusya Savunma Bakanı, Maliye Bakanı ve Adalet Bakanı da dahil olmak üzere Rusya Güvenlik Konseyi üyelerinin, Rus seçkinleri ve aile üyeleri, Wagner Grubu ve büyük Rus bankalarının yer aldığını ifade edildi.

Kanada, Ukraynalı mültecileri kabul edecek

Trudeau hükümeti, Rusya’nın saldırılarından etkilenenler için acil seyahat belgeleri yayınladıklarını ve Kanada'ya gelmek isteyen Ukraynalılar için göçmenlik başvurularına öncelik verileceğini aktardı. Hükümet ayrıca, Kanada'da veya yurtdışında Ukrayna ile ilgili acil göçmenlik soruları olan herkes için yeni bir özel telefon hattı uygulaması başlatılacağını açıkladı. (İHA)