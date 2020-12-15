Kanada'da Pfizer aşısının 30 bin dozu ulaştı; ülke genelinde aşılama başladı

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Kanada'da Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının ilk dozları uygulanmaya başladı. İlk dozlar Toronto'da bir sağlık çalışana ve Montreal'de bir yaşlı vatandaşa uygulandı.

CNN'de yer alan habere göre, Kanada'nın Pfizer ve BioNTech'ten satın aldığı Koronavirüs aşılarının ilk 30 bin dozu ülkeye ulaştı ve aşılama süreci başladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, aşıların ulaştığı an Twitter'dan bir fotoğraf paylaşarak "Covid-19'a karşı savaşımız sona ermedi" mesajı verdi.

İlk aşı olan kişiler Toronto'da bir sağlık çalışanı ve Montreal'de yaşlı bir vatandaş oldu. Montreal'deki aşılama alanında konuşan Kanada Sağlık Bakanı Patty Hajdu, göz yaşlarını tutamadığı konuşmasında "Duygusal hissediyorum çünkü ailelerin ve sağlık çalışanlarının ne kadar endişeli olduğunu biliyorum" dedi.

Öte yandan yetkililer gelen ilk 30 bin dozun devamından endişeli. Küresel aşı rekabetinin ciddi noktalara geldiği bu nedenle aşının Kanada'daki herkese yetecek şekilde hazır olmasının zaman alacağı belirtildi.