Kanada'da aşırı sıcaklar: British Columbia'da beş günde normalden yüzde 195 fazla ani ölüm kaydedildi

Kanada’nın British Columbia eyaletinde beklenmedik hava sıcaklıkları sürerken beş gün içinde en az 486 ani ölüm kaydedildi. Ani ölümler, Kanada’nın batısını etkileyen aşırı sıcak havanın tahmin edildiğinden daha fazla ölüme yol açtığını düşündürdü.

The Guardian’da yer alan habere göre, Kanada’nın batısında etkili olan aşırı sıcaklar, bölgede ani ölümlerin sayısında artışa neden oldu. British Columbia eyaletinde son beş günde 486 ani ölüm kaydedildi. Yetkililer, bu sayının beklenenden yüzde 195 fazla olduğunu söyledi.

British Columbia’nın baş tıbbi tetkik memuru Lisa Lapointe “Bu ölümlerin sıcaklıkla ne kadar bağlantılı olduğunu söylemek için erken olsa da ölümlerdeki ani artışın aşırı sıcaklıkla ilgili olduğuna ilişkin bir inceleme yapılabilir” dedi.

Polis memuru Steve Addison da “15 yıldır polisim, hayatımda bu kadar kısa sürede, bu kadar fazla ani ölüm olayıyla karşılaşmadım” dedi.

Son beş günde ölenlerin çoğunun yaşlı olduğu, yalnız yaşadığı ve sıcak, havalandırmasız evlerde bulunduğu tespit etildi.

Kanada’da aşırı sıcaklıklar British Columbia, Alberta, Yukon eyaletlerinde sıcaklık rekorlarının kırılmasına neden oldu.British Columbia eyaletindeki Lytton'da üst üste üç gün sıcak hava rekoru kırıldı ve termometreler son olarak 49,4 dereceyi gösterdi.

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