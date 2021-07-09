Kanada, Covid-19 aşısı olmayan turistleri uzun bir süre daha kabul etmeyecek

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Covid-19 aşısı olmamış yabancı turistlerin uzun bir süre Kanada'ya girmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

Kanada'nın aşısız turistlerin ülkeye girmesine ne zaman izin vereceği sorulduğunda Trudeau, "Şu anda size bunun uzun bir süre gerçekleşmeyeceğini söyleyebilirim" dedi.

Kanada'nın zarar gören turizm sektörünün baskısına rağmen, zorunlu olmayan yabancı yolcuların ülkeye girmesine hala izin verilmiyor.

Trudeau "Bir sonraki adımda, aşıları tam olan uluslararası yolcular için hangi önlemlere izin verebileceğimize bakacağız. Önümüzdeki haftalarda söyleyecek daha çok şeyimiz olacak" dedi.

Sağlık yetkilileri yaptıkları açıklamada, Kanada'da 12 yaş ve üzeri bireylerin yaklaşık yüzde 78'inin en az bir doz Covid-19 aşısı olduğunu belirtirken, yüzde 44'ünün tam aşılı olduğunu söyledi.