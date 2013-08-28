Kanada çok sayıda göçmen almaya hazırlanıyor

30 Nisan 2014’e kadar başvuru yapılabilecek göçmenlik vizesi için şimdiden 1103 başvuru yapıldı.

Kanada, 2014 yılında sağlık ve mühendislik grubunun ağırlıkta olduğu 22 meslekten 5000 göçmen işçi kabul edecek. Mühendislik meslek grubundan; bilgisayar, makine, inşaat ve kimya mühendislerinin, sağlık grubundan; kamu ve çevre sağlığı çalışanları, fizyoterapistler, tıbbı labaratuar teknisyenleri, tıbbı radyasyon teknologları, kardiyoloji teknoloji ve elektrofizyolojik tanı teknolojileri çalışanlarının daha çok talep edildiği Kanada göçmenlik vizesi için son başvuru tarihi 30 Nisan 2014.

Yurtdışı yaşam, sağlık ve eğitim merkezi Yeni Bir Hayat’ın Genel Müdürü Şevki Akaydın şimdiden 1103 başvuru yapıldığını söyledi.

Üç yıl sonra vatandaşlık

Kişi başına 48 bin dolar yıllık geliri ile refah açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Kanada resmi olarak göçmen kabul eden bir kaç gelişmiş ülkeden biri. Yeni Bir Hayat Genel Müdürü Şevki Akaydın Kanada’nın yüksek yaşam standartları ve göçmenlere sunduğu sosyal haklar ile en çok tercih edilen ülkelerden biri olduğunu söylüyor. Kanada’ya her yıl 250,000’in üzerinde göçmen geliyor. Ülkeye göçmen olarak girildiği andan itibaren yaşam boyu çalışma ve yaşama hakkına sahip olunuyor. Göçmenler eğitim ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Üç yıllık ikamet sonrasında vatandaşlık başvurusu yapabiliyor, oy kullanabiliyor ve seçimlerde aday olabiliyor.

Üniversite mezunları başvurabiliyor

Kanada nitelikli göçmen adaylarında 4 yıllık üniversite mezunu olma, İngilizce ve/veya Fransızca dillerinden birini iyi derece bilme ve başvurulacak meslek alanında en az 1 yıl tam zamanlı olarak çalışmış olma şartlarını arıyor. Başvurular meslek dalı, yaş, aile durumu, yabancı dil seviyesi gibi kriterlere verilen puanlama sistemiyle değerlendiriliyor. Başvurunun kabul edilmesi için en az 100 üzerinden 67 puan alınması gerekiyor.