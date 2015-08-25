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Dünya

Kanada Başbakanı'nı eleştiren Margaret Atwood'a sansür

Atwood, Kanada Başbakanı Harper'in saçlarını eleştiren mizahi bir yazı kaleme aldı

25 Ağustos 2015 19:21

Man Booker Edebiyat Ödüllü yazar Margaret Atwood’un Kanada Başbakanı Stephen Harper'ın saçlarını eleştiren mizahi yazısı, yayınlandığı internet sitesinin sansürüne uğradı.

BBC'de yer alan habere göre, Atwood’un Kanada’nın muhafazakâr başbakanı Stephen Harper’ın saçlarıyla dalga geçen mizahî yazısı, National Post web sitesinde yayınlandıktan birkaç saat sonra, siteden silindi. Web site yönetimi, yazının “Gerekli kontroller yapılmadın yayınlandığı” açıklamasını yaptı. Margaret Atwood, twitter’dan gönderdiği mesajlarda, “ Az önce sansüre mi uğradım” diyerek Watergate skandalına atıfta bulunarak sansürü”Hairgate” olarak nitelendirdi. Başbakan Harper ise saçlarının seçim malzemesi olmasına inanamadığını belirtti. Kanada Muhafazakâr Partisi, seçimlerdeki en büyük rakibi Justin Trudeau’nun hiçbir tecrübesi, vizyonu ve politik hedefi olmadığını, sadece liderinin “Güzel saçlı” olduğu vurgusuyla bir seçim kampanyası yürütüyor.

 

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