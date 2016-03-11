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Dünya

Kanada Başbakanı Trudeau'ya aile boyu resmi karşılama

Üç çocuklu Trudeau ailesi için Beyaz Saray’da özel hazırlıklar yapıldı

11 Mart 2016 13:38

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun, ailesi ile birlikte gerçekleştirdiği resmi ABD ziyaretinde renkli kareler oluştu.

Kanada lideri eşi ve üç küçük çocuğuyla sanki tatile girer gibi Washigton’a ulaştı. Trudeau ailesi uçaktan iner inmez ABD ve Kanada bayrakları tutan okul öğrencileri tarafından karşılandı. Justin Trudeau ve eşi Sophie Trudeau Beyaz Saray’da Başkan Barack Obama ve First Lady Michelle Obama tarafından misafir edildi.

Üç çocuklu Trudeau ailesi için Beyaz Saray’da özel hazırlıklar yapıldı. Özellikle yemekte verilecek olan tatlılar çocukların seveceği şekilde süslendi.

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