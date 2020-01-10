Kanada Başbakanı Trudeau: Tahran'da düşen uçağın kazara da olsa füzeyle vurulduğuna dair kanıt var

Tahran'da düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna Havayolları'na ait uçağın 'vurularak' düştüğüne ilişkin şüpheler sürüyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da uçağın İran füzesiyle vurularak düştüğü ihtimaline ağırlık vererek adaletin yerini bulması için 'yeterli cevaplar' alınana kadar durmayacaklarını açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Trudeau, "Birçok kaynaktan (Müttefiklerimiz ve kendi istihbaratımız) kanıtlar uçağın İran füzesi tarafından vurulduğunu gösteriyor" dedi. Trudeau bunun kazara gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.

Trudeau sözlerine devam ederken tam olarak ne yaşandığının öğrenilmesinin önemini vurguladı ve şunları söyledi: "Kanadalılar yanıt istiyor. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve adalet. Bu hükümet bunları alana kadar durmayacak"

Britanya Başbakanı Boris Johnson, ellerinde Ukrayna uçağının İran'a ait füzeyle vurulduğunu gösteren bilgi bulunduğunu kaydederek, şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunu söylemişti.

Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları uçağı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı önceki gün İran'ın, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurmasından saatler sonra düşmüş, uçaktaki 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti