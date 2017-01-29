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Kanada Başbakanı Trudeau: Savaştan kaçanları Kanadalılar memnuniyetle karşılayacaktır

"Çeşitlilik gücümüzdür"

29 Ocak 2017 17:31

ABD Başkanı Donald Trump'ın, New York Federal Mahkemesi tarafından askıya alınan, "7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan" başkanlık kararnamesine ilişkin çeşitli ülkelerden tepkiler geldi.

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, çifte vatandaşlık kapsamında Kanada vatandaşlığı bulunanların, Amerika'nın yeni göçmenlik uygulamasından etkilenmeyecekleri duyuruldu.

Trudeau: Çeşitlilik gücümüzdür

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden "Kanada'ya hoş geldiniz" (#WelcomeToCanada) etiketiyle "Zulüm, savaş ve terörden kaçanları, inançları ne olursa olsun Kanadalılar sizi memnuniyetle karşılayacaktır. Çeşitlilik gücümüzdür." şeklinde paylaşımda bulundu.

İngiltere: Vatandaşlarımız etkilenirse şikâyetimizi iletiriz

İngiliz hükümeti de yasağın kendi vatandaşlarını etkilemesi halinde resmi girişimlerde bulunulacağını bildirdi.

ABD yönetiminin konuyla ilgili yasal düzenlemesinin, özellikle İngiliz vatandaşları için muhtemel etkileri bakımından incelendiğine dikkat çekilen açıklamada, "Eğer İngiliz vatandaşları etkilenirse, ABD hükümetine bu konuda resmi şikayetimizi ileteceğimiz açıktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Justin TrudeauKanadaKanada vatandaşlığı

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