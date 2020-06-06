Kanada Başbakanı Trudeau, ırkçılık karşıtı protestolara katıldı ve 'diz çöktü'

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, başkent Ottawa'daki "Siyah Canlar Kıymetlidir" protestolarına katıldı ve ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembollerinden bir haline gelen tek dizinin üzerine çökme eylemini gerçekleştirdi.

Trudeau, daha önce eylemlere katılıp katılmayacağı konusundaki soruları yanıtsız bırakmıştı ancak cuma günü siyah bir maske ve güvenlik görevlileriyle parlamento binası önündeki eylemcilere katıldı.

Kanada lideri. eylemde konuşma yapmazken, diğer konuşmacıları alkışladı ve dediklerine kafasını sallayarak onay verdi. Konuşmacılardan bir tanesi sevgi ve adaleti yaygınlaştırmadan bahsederken Trudeau da diğer konuşmacılarla birlikte "Amin" dedi.

CTVnews'un aktardığına göre bazı protestocular, Trudeau'ya ABD Başkanı Donald Trump'ın karşısında durması gerektiğini söyledi.

Pazartesi günü bir gazeteci Trudeau'ya "ABD Başkanı'nın sözleri ve eylemleri hakkında yorum yapmaktan kaçınıyordunuz. Ama artık Trump, göstericilere karşı askerleri göreve çağırdı. Dün protestoculara göz yaşartıcı gaz atıldığını da gördük. Başkan'ın fotoğraf çektirebilmesi için fotoğraf çektirebilmesi uğruna. Bunlar hakkında ne düşündüğünüzü sormak istiyorum. Yorum yapmak istemezseniz de sizce nasıl bir mesaj vermiş olursunuz?" diye sormuştu. Trudeau bu soruya tam 21 saniye duraksadıktan sonra "Hepimiz ABD'de olanları korku ve dehşet içinde izliyoruz. Şimdi insanları bir araya getirme zamanı. Dinleme zamanı. Şimdi, adaletsizliğin anlamını öğrenme zamanı. Bu adaletsizlik, yıllardır, on yıllardır yaşanan ilerlemeye rağmen sürüyor" yanıtın vermiş ve Kanada'da da sistematik ayrımcılık olduğunu söylemişti.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve en az 140 farklı şehre yayılan protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.