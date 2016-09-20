Kanada Başbakanı: Rihanna ile Drake’in ilişkisini doğrulayamam

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanadalı şarkıcı Drake’in Rihanna’yla ilişkisi olup olmadığını doğrulayamayacağını söyledi.

Sputnik’in Buzz Feed’ten referans verdiği haberine göre, Trudeau, ulusal güvenlik ve karbon salınımına ilişkin vergi teklifi gibi ciddi konuların yanı sıra bazı ‘gayriciddi’ soruları da yanıtladı. Bu soruların başında Kanadalı ünlü şarkıcı Drake hakkındakiler vardı.

Drake’le hiçbir zaman tanışmadığını itiraf eden Trudeau, “Ama bir hayranıyım. Ne iş yapıyorsa onu çok iyi yapıyor ya da benim çocuklarım öyle söylüyor. Ben de işimi düzgün yapıyorum” diye ekledi. Trudeau, Drake’in MTV Video Müzik Ödülleri’ndeki ilan-ı aşkının ardından gündeme oturan Rihanna-Drake ilişkisi hakkında da konuştu. Trudeau, ikisinin çıktığını doğrulayamayacağını söyledi.

Bu arada çok sayıda kadın hayrana sahip olan Trudeau, kendisinin dış görünüşü hakkındaki yorumlarla ilgili olarak “Duyarsızlaştım” dedi. Trudeau ayrıca, siyaset ve ekonomi alanındaki kadınların karşılaştığı ayrımcılığın yanında bir erkek olarak kendi karşılaştığı zorlukların çok az olduğunun altını çizdi.