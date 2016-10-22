Kanada: AB Kanada ile uzlaşacak kapasitede değil

Avrupa Komisyonu, Kanada'nın görüşmelerden ayrılması ve Belçika'nın Valon bölgesinin itirazına rağmen, 28 üyeli AB ve Kanada arasındaki ticaret anlaşmasının imzalanması umudundan vazgeçmedi.

Tüm AB hükümetleri Avrupa Birliği (AB) ile Kanada arasında kararlaştırılan Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması'nı (CETA) desteklese de Belçika beş federal yönetimin desteği olmadan onay veremiyor. Fransızca konuşulan Valon bölge parlamentosu ise anlaşmaya kesinlikle karşı çıktığını bildirdi.

Avrupa Komisyonu'ndan bir kaynak, "Bu sabah Valon hükümetiyle başlayan görüşmeler durma noktasına geldi. Avrupa Komisyonu, bunun Avrupa ile Kanada arasında kararlaştırılan ticaret anlaşmasının imzalanması yönündeki sürecin sonu anlamına geldiğini düşünmüyor" dedi.

Kanada Ticaret Bakanı Chrystia Freeland, cuma sabahı, Valon bölge hükümetiyle müzakerelerde ilerleme sağlanamaması nedeniyle öfkelenerek görüşmelerin sona erdiğini söylemişti.

Freeland yaptığı açıklamada, "Kanada ile benzer görüşlere sahip olmasına rağmen AB şu anda Kanada ile uzlaşma sağlayacak kapasitede değil" şeklinde konuştu.

CETA ne getirecek?

Özel sektör anlaşma ile önümüzdeki yıllarda mal ve hizmetler mübadelesinin yüzde 23 oranında artmasını bekliyor.

CETA'ye karşı çıkanlar ise hizmetler sektöründeki standartların ve tüketiciyi koruyan uygulamaların tehlikede olduğunu iddia ediyor.

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Reuters/DW, BS/GA