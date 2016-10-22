T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Kanada: AB Kanada ile uzlaşacak kapasitede değil

Belçika’da Valon bölge parlamentosunun itirazı nedeniyle AB ile Kanada arasında kararlaştırılan ticaret anlaşmasında ilerleme sağlanamıyor.

22 Ekim 2016 01:21

Avrupa Komisyonu, Kanada'nın görüşmelerden ayrılması ve Belçika'nın Valon bölgesinin itirazına rağmen, 28 üyeli AB ve Kanada arasındaki ticaret anlaşmasının imzalanması umudundan vazgeçmedi.

Tüm AB hükümetleri Avrupa Birliği (AB) ile Kanada arasında kararlaştırılan Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması'nı (CETA) desteklese de Belçika beş federal yönetimin desteği olmadan onay veremiyor. Fransızca konuşulan Valon bölge parlamentosu ise anlaşmaya kesinlikle karşı çıktığını bildirdi.

Avrupa Komisyonu'ndan bir kaynak, "Bu sabah Valon hükümetiyle başlayan görüşmeler durma noktasına geldi. Avrupa Komisyonu, bunun Avrupa ile Kanada arasında kararlaştırılan ticaret anlaşmasının imzalanması yönündeki sürecin sonu anlamına geldiğini düşünmüyor" dedi.

Kanada Ticaret Bakanı Chrystia Freeland, cuma sabahı, Valon bölge hükümetiyle müzakerelerde ilerleme sağlanamaması nedeniyle öfkelenerek görüşmelerin sona erdiğini söylemişti.

Freeland yaptığı açıklamada, "Kanada ile benzer görüşlere sahip olmasına rağmen AB şu anda Kanada ile uzlaşma sağlayacak kapasitede değil" şeklinde konuştu.

CETA ne getirecek?

Özel sektör anlaşma ile önümüzdeki yıllarda mal ve hizmetler mübadelesinin yüzde 23 oranında artmasını bekliyor.

CETA'ye karşı çıkanlar ise hizmetler sektöründeki standartların ve tüketiciyi koruyan uygulamaların tehlikede olduğunu iddia ediyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/DW, BS/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Belçika ValonKanadaKomisyonu KanadaAvrupa BirliğiKapsamlı EkonomikTicaret AnlaşmasıBelçikaValonKomisyonuAvrupaTicaret Bakanı Chrystia FreelandDeutsche Welle Türkçe Reuters/DW BS/GA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24