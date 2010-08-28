-KANADA: 71 - LÜBNAN: 81 İZMİR (A.A) - 28.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (D) Grubu'nun ikinci maçında Lübnan, Kanada'yı 81-71 yendi. Müsabakaya hızlı başlayan Lübnan, ilk dakikada El Khatib ve Rustom'un sayılarıyla 6-0 öne geçmesine rağmen daha sonra toparlanan Kanada, 4. dakikada üstünlüğü ele geçirdi: 11-9. Karşılıklı basketlerle geçilen son bölüm sonucunda ilk periyot 20-20 berabere bitti. İkinci periyodun başında her iki takım da sayı üretmekte zorlandı. 15. dakikayı Famutimi, Anthony ve Shepherd'in sayılarıyla 26-25 önde geçen Kanada, Anthony'nin sayılarıyla aradaki farkı 5 sayıya kadar çıkardı: 30-25. Kanada, rakibinin beraberliği (30-30) yakalamasına rağmen ilk periyodu 37-34 üstün tamamladı. İkinci devreye üst üste bulduğu sayılarla başlayan Kanada, 23. dakikada Anthony'nin basketiyle aradaki farkı 9 sayıya çıkardı: 44-35. Ancak daha sonra toparlanan Lübnan El Khatib'in etkili oyunuyla periyodun bitimine 3 dakika kala aradaki farkı 1 sayıya indirdi: 51-52. Kalan bölümde her iki takımın da karşılıklı basketler bulduğu periyodu Kanada 58-57 önde bitirdi. Son periyoda El Khatib'in sayılarıyla başlayan Lübnan 32. dakikada 60-59 öne geçti. Freije ve El Khatib'le sayılar üretmeye devam eden Lübnan, maçın son 4 dakikasına 68-64 önde girdi. Hücumda istediği şekilde organize olamayan rakibi karşısında son 2 dakikaya 73-65 üstün giren Lübnan, Fahed ve El Khatib'in sayılarıyla karşılaşmadan 81-71 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi Lübnan'da 31 sayı atan El Khatib oldu. Salon: Halkapınar Hakemler: Luigi Lamonica xxx (İtalya), Borys Ryzhyk xxx (Ukrayna), Heros Avanesian (İran) Kanada: Anderson xx 3, Bucknor xx 6, Brown xx 13, Rautins xxx 10, Anthony xxx 17, Olnyk x, Bell xx, Famutimi xx 4, Sacre xx 2, Shepherd xx 10, Kendall xx 6 Lübnan: Vroman xx 8, Fahed xxx 17, Rustom xx 6, Freije xxx 12, El Khatib xxx 31, Abd El Nour xx 7, Mahmoud xx, Kanaan xx, 1. periyot: 20-20 Devre: 37-34 3. periyot: 58-57